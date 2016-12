foto Ap/Lapresse

06:37

- Il periscopio di un sottomarino americano ha urtato un'imbarcazione non identificata nel Golfo persico, senza causare danni o feriti. Lo Uss Jacksonville "ha urtato una nave nel corso di un'operazione nel Golfo". "Il sottomarino - spiega la Marina - è risalito per verificare se avesse danneggiato l'imbarcazione non identificata, ma la nave ha proseguito". Nessun problema per il reattore nucleare a bordo.