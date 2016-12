foto Ap/Lapresse Correlati Doppio attentato in Pakistan: è strage 06:25 - Un gruppo terrorista pachistano ha rivendicato il duplice attentato suicida a Quetta, in Baluchistan, che ha colpito giovedì sera un quartiere abitato in prevalenza dalla minoranza mussulmana sciita. La Lashkar-e-Janghvi (Lej), organizzazione islamica sunnita, ha detto che la prima esplosione nella sala da biliardo è stata causata da un militante kamikaze, mentre la seconda da una bomba azionata a distanza. I morti sono almeno 92. - Un gruppo terrorista pachistano ha rivendicato il duplice attentato suicida a Quetta, in Baluchistan, che ha colpito giovedì sera un quartiere abitato in prevalenza dalla minoranza mussulmana sciita. La Lashkar-e-Janghvi (Lej), organizzazione islamica sunnita, ha detto che la prima esplosione nella sala da biliardo è stata causata da un militante kamikaze, mentre la seconda da una bomba azionata a distanza. I morti sono almeno 92.

Un vero e proprio agguato quello teso dai terroristi. La prima bomba (forse portata da un kamikaze) è esplosa all'interno di una sala da biliardi, mentre la seconda pochi minuti dopo quando giornalisti, soccorritori e polizia erano giunti sul posto.



Ban Ki Moon condanna gli attentati

Il segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon è profondamente preoccupato per le violenze in corso in Pakistan. In una nota Ban condanna gli attacchi terroristici a Quetta e nella valle dello Swat, che hanno provocato la morte di oltre 100 persone, e il ferimento di almeno 200. "Questi crimini efferati non possono essere giustificati da nessuna motivazione", chiosa il leader del Palazzo di vetro.



Poche ore prima altre due stragi

Sempre a Quetta giovedì mattina l'esplosione di una bomba in un bazar affollato aveva causato la morte di 11 persone. Nel nord del Pakistan, invece, a Swat, 22 persone sono morte in quella che in un primo tempo si era creduta l'esplosione di una bombola a gas ma che fonti di intelligence ritengono si possa trattare di un attentato kamikaze.