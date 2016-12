foto Ap/Lapresse

20:59

- Il presidente Barack Obama ha nominato Jack Lew segretario al Tesoro americano. "La sua uscita da capo dello staff della Casa Bianca è una perdita per me, ma ci guadagna il Paese", ha detto Obama, sottolineando di aver consultato Lew negli ultimi anni per ogni decisione economica e non. "Ha la mia totale fiducia. Mi auguro che il Senato lo confermi rapidamente", ha aggiunto. Lew prende il posto di Timothy Geithner.