foto Reuters Correlati Svizzera, le foto dell'incidente

New York, traghetto contro molo: 60 feriti 12:44 - Due treni passeggeri si sono scontrati questa mattina, intorno alle 7.30, in Svizzera, vicino alla stazione di Neuhausen am Rheinfall, a nord-est nei pressi del confine con la Germania. La polizia locale ha riferito che sono almeno 17 le persone ferite, nove delle quali sono state ricoverate in ospedale. - Due treni passeggeri si sono scontrati questa mattina, intorno alle 7.30, in Svizzera, vicino alla stazione di Neuhausen am Rheinfall, a nord-est nei pressi del confine con la Germania. La polizia locale ha riferito che sono almeno 17 le persone ferite, nove delle quali sono state ricoverate in ospedale.

Gli agenti precisano però anche che nessuno è in gravi condizioni. I soccorritori mobilitati sono stati 220 e alle operazioni partecipano anche ambulanze tedesche.



Ancora da chiarire le cause dell'incidente, che si è verificato nell'ora di punta: secondo alcune foto pubblicate subito dopo lo scontro, la cabina-motrice del treno è completamente rientrata. Un passeggero ha detto che "il convoglio ha fatto una frenata improvvisa. Siamo stati tutti sbalzati dai nostri sedili e uno di noi ha battuto il viso contro il muro".



Un altro convoglio è stato inviato sul posto dalla Cff, la compagnia ferroviaria svizzera, per rimettere sui binari uno dei treni che è deragliato.