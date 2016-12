foto Ansa Correlati Depardieu riceve il passaporto russo

Gerard Depardieu vuole pagare meno tasse trasferendosi in Russia? Ci viva almeno sei mesi all'anno. Si complicano le cose per l'attore francese che ha ottenuto da Putin un passaporto russo, dopo aver rinunciato a quello francese, per protestare contro la tassa ai super-ricchi a Parigi e assoggettarsi al fisco di Mosca: in terra di Russia il prelievo per la star franocofona si fermerebbe infatti al 13%, molto meno di quanto richiesto da Hollande.

La precisazione arriva da un portavoce del servizio federale delle imposte, come dice l'agenzia Ria Novosti. Con un soggiorno di durata inferiore aii 183 giorni l'anno infatti non può essere riconosciuto lo status di residente fiscale.



Difficile pensare che la star del cinema d'oltralpe, con quasi tutti i suoi interessi in Europa, possa pensare di trascorrere almeno sei mesi l'anno in Russia, nonostante le numerose offerte di lavoro e di investimento che continuano ad arrivargli.



"Acquisti vigneti anche in Russia"

L'ultima è quella di Leonid Popovitch, presidente dell'Unione dei viticultori e vinicultori russi, che ha invitato Depardieu ad acquistare dei vigneti, come ha già fatto in Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Algeria, Marocco e in altri Paesi. L'attore è infatti un amante del vino e un imprenditore del settore. Negli ultimi tempi gli era anche stato offerto di diventare ministro della Cultura in Mordovia e di interpretare una parte nello storico teatro siberiano di Tiumen.