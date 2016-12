foto Ap/Lapresse 07:44 - Kate Middleton compie 31 anni e la regina Elisabetta II le fa un regalo davvero speciale. E' stato infatti reso noto che, attraverso un "decreto reale", la sovrana ha deciso e disposto che se William e Kate avranno una bambina questà avrà il titolo di principessa. Con le regole in vigore fino ad ora l'eventuale primogenita di William e Kate avrebbe ricevuto il titolo di "Lady" e non di Altezza Reale. - Kate Middleton compie 31 anni e la regina Elisabetta II le fa un regalo davvero speciale. E' stato infatti reso noto che, attraverso un "decreto reale", la sovrana ha deciso e disposto che se William e Kate avranno una bambina questà avrà il titolo di principessa. Con le regole in vigore fino ad ora l'eventuale primogenita di William e Kate avrebbe ricevuto il titolo di "Lady" e non di Altezza Reale.

Elisabetta II in persona che ha preso carta e penna e, facendo leva su una delle sue prerogative meno note, ha disposto un cambiamento sull'assegnazione del titolo di Altezza Reale.



Con questa decisione, una delle poche che la sovrana ha la facoltà di prendere senza consultare il parlamento, la regina dispone adesso che "Tutti i figli del figlio maggiore del principe di Galles godranno dello stile, del titolo e dell'attributo di Altezza reale con la dignità titolare di Principe o Principessa che farà da prefisso ai loro nomi di battesimo".



Sono le parole iscritte su pregiata pergamena e con l'adeguata grafia con le quali Elisabetta II ha voluto segnare il futuro del bebè in arrivo. Il sigillo reale al documento noto come 'Letters Patent' - custodito a Buckingham Palace - è stato apposto lo scorso 31 dicembre, ma i contenuti sono stati comunicati solo mercoledì, previa pubblicazione sulla London Gazette (equivalente della Gazzetta Ufficiale italiana). La sovrana ha così ribaltato le decisioni, in medesima materia, prese da re Giorgio V, suo nonno, nel 1917. In quell'occasione il re decretò la restrizione del titolo ai soli figli del sovrano, ai loro figli maschi e unicamente al maggiore dei figli maschi del principe di Galles.



Una prima modifica per l'aveva già apportata Giorgio VI, padre di Elisabetta II, che aveva voluto fare un simile 'dono' alla figlia allora principessa quando, nel 1948, pochi giorni prima della nascita di Carlo dispose che i figli dell'attuale sovrana, altrimenti esclusi in quanto nati da erede femmina, sarebbero stati principi e principesse.