- Il governo degli Stati Uniti darà il via a un'indagine sulle trivellazioni in Alaska che servirà per decidere sulla concessione di nuovi permessi di sfruttamento nei tratti di costa. La decisione è stata presa dopo che la settimana scorsa una piattaforma di Royal Dutch Shell è finita fuori controllo arenandosi sull'isola di Sitkalidak.