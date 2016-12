Morto Fred Tuner, il papà dell'Happy Meal

foto Dal Web 17:59 - E' scomparso a 80 anni Fred Turner, amministratore delegato di McDonald's dal 1974 al 1987. Turner, nato a Des Moines, Iowa, è stato l'artefice della creazione dell'impero dell'azienda: a lui si devono l'invezione dell'Happy Meal, che ha regalato momenti di gioia a migliaia di bambini, e la 'paternità' delle famose crocchette di pollo fritte, i 'Chicken McNuggets', che ha ideato durante una conversazione in ascensore con uno dei cuochi della societa'. - E' scomparso a 80 anni Fred Turner, amministratore delegato di McDonald's dal 1974 al 1987. Turner, nato a Des Moines, Iowa, è stato l'artefice della creazione dell'impero dell'azienda: a lui si devono l'invezione dell'Happy Meal, che ha regalato momenti di gioia a migliaia di bambini, e la 'paternità' delle famose crocchette di pollo fritte, i 'Chicken McNuggets', che ha ideato durante una conversazione in ascensore con uno dei cuochi della societa'.

Secondo quanto confermato ad alcuni media statunitensi dalla figlia Paula, Turner è morto a Glenview, in Illinois, a causa delle complicazioni sorte a seguito di una polmonite. "Ray Kroc ha fondato McDonald's, ma lui l'ha resa ciò che è oggi", ha commentato Dick Starmann, ex portavoce della società, che ha lavorato con Turner per 30 anni. Tra le innovazioni apportate alla catena di fast food più famosa del mondo, c'è anche 'Hamburger University', il programma di formazione per dirigenti, affiliati e dipendenti, creato nel 1961.