Crolla un'enorme gru nel Queens 23:05 - Un traghetto di pendolari si è schiantato contro il molo n. 11 a Lower Manhattan, di New York. Nell'incidente ci sarebbero circa una sessantina di feriti, di cui due gravi, trasportati in ospedale. Il traghetto ha un grande squarcio sulla prua provocato dall'impatto. Sul natante viaggiavano circa 300 persone che si recavano al lavoro sull'isola nel centro di New York. Secondo alcuni testimoni, l'imbarcazione è arrivata troppo velocemente. - Un traghetto di pendolari si è schiantato contro il molo n. 11 a Lower Manhattan, di New York. Nell'incidente ci sarebbero circa una sessantina di feriti, di cui due gravi, trasportati in ospedale. Il traghetto ha un grande squarcio sulla prua provocato dall'impatto. Sul natante viaggiavano circa 300 persone che si recavano al lavoro sull'isola nel centro di New York. Secondo alcuni testimoni, l'imbarcazione è arrivata troppo velocemente.

L'incidente è accaduto alle 08:45 del mattino al moderno ferry boat Seastreak Wall Street che proveniva dal New Jersey. Molti feriti sono stati evacuati con barelle, altri sono stati adagiati sul molo protetti con coperte.



Decine di traghetti servono quotidianamente Manhattan dal New Jersey o da Brooklyn per trasportare i pendolari che vengono a lavorare nel cuore della Grande Mela.



Crolla gru nel Queens

Un'enorme gru di un cantiere è letteralmente collassata nel quartiere del Queens, di fronte a Midtown Manhattan. Secondo le prime ricostruzioni, i feriti sarebbero sette. La gru crollata si trova in un cantiere proprio dietro l'insegna della Pepsi Cola dall'altro lato dell'East River rispetto alle Nazioni Unite. Gli investigatori stanno cercando di capire le ragioni dell'incidente. Alcuni operai, secondo il sito del Daily News, potrebbero esser rimasti intrappolati.