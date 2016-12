L'Apple Store rifiuta il videogame sulla guerra civile in Siria: "E' troppo realistico"

foto Dal Web 17:10 - "Il gioco rappresenta soggetti di una etnia specifica, di una cultura riconoscibile e raffigura un governo esistente e altre entità reali". Questa è stata la motivazione con cui la Apple ha bocciato Endgame: Syria, il nuovo videogame sulla guerra civile scoppiata 21 mesi fa nel paese mediorientale. - "Il gioco rappresenta soggetti di una etnia specifica, di una cultura riconoscibile e raffigura un governo esistente e altre entità reali". Questa è stata la motivazione con cui la Apple ha bocciato Endgame: Syria, il nuovo videogame sulla guerra civile scoppiata 21 mesi fa nel paese mediorientale.

Il report dell'App Store che giustifica la scelta dell'esclusione è inappellabile. Ma Tomas Rawlings della società Auroch Digital, il creatore del gioco, difende la sua creatura. "Mi sembra che il problema sia legato alla parola 'gioco'. Suggerisco allora di parlare di 'simulazione' o 'esperienza interattiva'. Con questa applicazione noi vogliamo dimostrare l'incertezza della situazione in Siria". Il videogame incriminato è una simulazione militare che mette gli utenti nei panni di un combattente ribelle siriano. Il tutorial dice: “In Endgame Syria è necessario prendere delle decisioni che guideranno i ribelli nel conflitto. L’obiettivo è quello di ridurre il supporto al regime di Assad finchè non saranno stati sconfitti o avranno chiesto la pace”. Non è strutturato come uno sparatutto classico ma quasi come un gioco di carte. Un game di tattica in cui ogni personaggio (dalle milizie paramilitari, agli shabiha, i picchiatori di Assad, agli Hezbollah) sono rappresentati da card stilizzate. Le regole della casa di Cupertino sono rigide e non permettono ad alcuna applicazione del suo market di fare riferimento a eventi in corso. Auroch Digital sta lavorando a modifiche della app per sottoporla di nuovo al giudizio della Apple, omettendo alcuni dettagli. Intanto la versione inalterata del gioco resta disponibile su dispositivi Android e online.

Parla il creatore della App contestata

Ma il punto sembra un altro. Secondo le Nazioni Unite la guerra in Siria ha causato più di 60mila morti in 21 mesi. E molti sul web si chiedono se sia indispensabile programmare un gioco che non tenga conto della sofferenza di migliaia di persone. Su Twitter e sui social network è partita la polemica. C'è chi considera il videogame "sgradevole" perchè lucra sulle tragedie altrui. E chi, con un gioco di parole, si chiede se non sia ora di finirla di parlare di giochi come Endgame.