foto Afp 14:33 - Segregati in casa per anni. Così hanno vissuto in Francia, in un paesino dell'ovest, quattro fratelli, un maschio e tre femmine, tutti tenuti reclusi nella loro abitazione dal padre. L'incredibile scoperta è stata fatta a Saint-Nazaire, vicino a Nantes, dai pompieri, arrivati sul posto per un intervento di soccorso richiesto dalla madre. I fratelli hanno 20, 19, 17 e 14 anni. Il padre è stato subito ricoverato in un ospedale psichiatrico.

L'uomo ha 51 anni. Per uscire dalla situazione e rendere pubblico lo stato in cui il marito teneva la propria famiglia, la moglie 47enne ha finto un malore e ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Fermata per accertamenti, la donna è stata poi rilasciata per consentirle di stare vicino ai figli. I ragazzi, che presentano ritardi nello sviluppo, sono stati ricoverati in ospedale. Gli inquirenti hanno sentito anche una quinta figlia, la maggiore, che non vive più con la famiglia.



Quando i pompieri sono entrati nell'appartamento, situato in un complesso di case popolari, hanno trovato pareti piene di muffa, soffitti anneriti dall'umidità, lucchetti e chiavistelli alle porte dal lato che dà sull'esterno.



Secondo le diverse versioni dei vicini la famiglia ha vissuto in questa situazione per un periodo che va da uno a tre anni. Una vicina ha affermato di non aver visto la Christine Barreteau e i figli da almeno due anni e di aver pensato che si fossero trasferiti. Mentre ogni tanto incrociava il padre Dominique Barreteau che portava sempre un cappuccio e teneva gli occhi bassi.



I servizi sociali della zona conoscevano la famiglia ma non avevano avuto alcuna avvisaglia di quanto stesse succedendo.