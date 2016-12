Russia, Putin contro le partite di calcio truccate

foto Ap/Lapresse Correlati Calcioscommesse, chiuse le indagini della Procura di Bari 12:32 - Il leader del Cremlino Vladimir Putin ha deciso di farsi promotore personalmente di un disegno di legge che inasprisce pene e sanzioni pecuniarie per gli incontri truccati in tutti gli sport, a partire dal calcio. Una mossa con cui la Russia, Paese organizzatore dei Mondiali di calcio nel 2018 (anno in cui scade il terzo mandato di Putin), vuole adeguarsi agli standard internazionali, affrontando una piaga che la vede nella top ten della corruzione nel mondo del pallone. - Il leader del Cremlino Vladimir Putin ha deciso di farsi promotore personalmente di un disegno di legge che inasprisce pene e sanzioni pecuniarie per gli incontri truccati in tutti gli sport, a partire dal calcio. Una mossa con cui la Russia, Paese organizzatore dei Mondiali di calcio nel 2018 (anno in cui scade il terzo mandato di Putin), vuole adeguarsi agli standard internazionali, affrontando una piaga che la vede nella top ten della corruzione nel mondo del pallone.

Il provvedimento, già sottoposto al Parlamento, prevede una reclusione massima di sette anni (contro gli attuali tre mesi) e multe sino a un milione di rubli (25 mila euro) o, in alternativa, lavori forzati sino a 4 anni (adesso 360 ore). La nuova normativa vieta anche le scommesse da parte di giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti nelle agenzie dei bookmaker. In caso di condanna scatterà la squalifica. Gli investigatori sono autorizzati ad usare le intercettazioni per reprimere il fenomeno, mentre chi collabora avrà sconti di pena.