Il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, ha espresso la "speranza concreta" che la sentenza della Corte suprema indiana sul caso dei due marò italiani "venga emessa nei prossimi giorni". Il titolare della Farnesina ha poi annunciato che tra poche ore parlerà del caso con il collega indiano Salman Khurshid.

Il titolare della Farnesina ha anche assicurato che il ritorno in India di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone dopo la licenza di Natale ha creato "un clima positivo" e "cambiato la percezione degli indiani nei loro confronti, anche in Kerala" dove sono accusati di omicidio.



Il ministro degli Esteri indiano promette una "sentenza rapida"

Ieri, il ministro indiano degli Esteri, Salman Khurshid, ha promesso all'Italia una "rapida" sentenza della Corte Suprema sul caso e ha ringraziato il governo di Roma "per rispetto dei patti" presi prima di Natale quando i due militari sono stati autorizzati a lasciare l'India per un permesso speciale di due settimane. Il capo della diplomazia indiana ha sottolineato il comportamento "lodevole" dei due militari e della diplomazia italiana. "E' stata una prova importante che ha rafforzato la fiducia nel nostro sistema e in quello italiano" ha detto insistendo in particolare sul carattere "eccezionale" della licenza natalizia concessa dall'Alta Corte del Kerala. "Abbiamo apprezzato il fatto che il vostro ministero degli Esteri al più alto livello - ha precisato - ci abbia fornito una garanzia che poi è stata puntualmente rispettata".



"Chiederemo alla Corte di velocizzare i tempi"

Salman Khurshid ha anche ammesso che è passato troppo tempo dal 4 settembre, quando il giudice si è riservato il giudizio e ha dichiarato che "stiamo cercando di fare tutto il possibile perché le procedure si svolgano nel modo più rapido possibile. Ed è quello che chiederemo di fare alla Corte".