Missoni, testimone: aereo in picchiata

"Ho visto quell'aereo scendere giù in picchiata verso il mare". A raccontarlo, cinque giorni dopo la scomparsa del velivolo con a bordo Vittorio Missoni e i suoi compagni di viaggio, è un testimone, che fa il suo racconto al Tg1. William Salazar, pescatore di Los Roques, spiega che "era troppo tardi per un atterraggio di fortuna, sia nel caso di guasto sia di un malore".

"L'aereo - prosegue il pescatore - stava arrivando lungo, si sarebbe mangiato la pista. So che ho visto quella picchiata giù verso il mare". Venerdi scorso l'uomo era in mare aperto a pesca quando, racconta, "ho visto arrivare quell'aereo e scendere in picchiata, vicino alla pista di Los Roques dove c'è la stazione biologica".



Il pescatore ha quindi acceso la radio e ha "ascoltato tutte quelle chiamate della guardia costiera". Poi si è messo a cercare in mare "all'interno della barriera corallina, mentre i soccorritori - ha detto - sono andati al di là dove le acque sono profondissime". Per ben quattro volte, in quella stessa giornata, ha spiegato il pescatore, si è unito alle ricerche dell'Islander scomparso.