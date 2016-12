Nigeria, liberati tre marinai italiani

foto Dal Web Correlati Il sequestro 11:08 - "I nostri tre marinai sono liberi e faranno presto rientro in Italia": a dare notizia del rilascio dei tre italiani sequestrati il 23 dicembre al largo delle coste della Nigeria, mentre il rimorchiatore Asso Ventuno su cui erano imbarcati si dirigeva a Port Harcourt, è il ministro degli Esteri, Giulio Terzi. "E' un successo - prosegue Terzi - degli uomini e delle donne della Farnesina e di tutti i funzionari delle strutture dello Stato coinvolte". - "I nostri tre marinai sono liberi e faranno presto rientro in Italia": a dare notizia del rilascio dei tre italiani sequestrati il 23 dicembre al largo delle coste della Nigeria, mentre il rimorchiatore Asso Ventuno su cui erano imbarcati si dirigeva a Port Harcourt, è il ministro degli Esteri, Giulio Terzi. "E' un successo - prosegue Terzi - degli uomini e delle donne della Farnesina e di tutti i funzionari delle strutture dello Stato coinvolte".

"Desidero inoltre ringraziare le autorità nigeriane, che in queste settimane ci hanno sempre assicurato la massima collaborazione", ha aggiunto Terzi, rimasto sempre in contatto con il collega nigeriano per la gestione del caso. Secondo quanto riferito dal ministro degli Esteri, i tre marinai, Emiliano Astarita, Salvatore Mastellone e Giuseppe D'Alessio, già nel pomeriggio potrebbero rientrare a Roma.



L'Unita di crisi del Ministero degli Esteri ha già informato della liberazione i familiari e l'armatore. Sono 30 i connazionali sequestrati all'estero che in questi mesi sono stati riportati a casa.



Terzi: "L'Italia non paga riscatti"

Terzi ha inoltre sottolineato che per il rilascio degli ostaggi non è stato pagato alcun riscatto: "La policy del governo italiano è quella di non pagare riscatti ma di muoverci attraverso il negoziato" ha detto infatti li ministro, definendo la liberazione dei tre marinai "un successo che è stato possibile anche grazie a procedure che abbiamo molto affinato nel corso degli anni, ma ancora di più in questi 13 mesi" in cui abbiamo "portato a casa in assoluta sicurezza 30 connazionali".



Comandante telefona al padre: "Stiamo bene"

"Stiamo bene e ci hanno trattato bene". Queste le pochissime parole che Emiliano Astarita, comandante dell'Asso Ventuno, ha detto a suo padre Franco. Due le telefonate, dopo la liberazione. "Siamo dimagriti ma è tutto ok", ha aggiunto Astarita.



Il sequestro "anomalo" del 23 dicembre

Asso Ventuno era stato attaccato il 23 dicembre da un gruppo di sette uomini armati che aveva assaltato il cargo mentre faceva rotta su Port Harcourt. Ma, a differenza di altri casi di sequestro di navi, il commando armato non aveva trattenuto l'intera imbarcazione ma rapito quattro membri dell'equipaggio (anche un cittadino ucraino, insieme ai tre italiani). Immediatamente erano scattate le ricerche, anche grazie alla marina nigeriana, e il lavoro diplomatico assicurato dalla Farnesina.