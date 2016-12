foto Ap/Lapresse

00:55

- Il presidente dell'Unione africana, Thomas Boni Yayi del Benin, ha fatto appello perché la Nato affianchi le truppe africane nel Nord del Mali. In conferenza stampa a Ottawa, Yayi ha detto di aver fatto pressioni sul premier canadese Stephen Harper per chiedere che i Caschi blu si aggiungano alla coalizione internazionale per l'intervento militare.