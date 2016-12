foto Ap/Lapresse Correlati Chavez rieletto presidente 07:25 - Hugo Chavez non sarà presente all'insediamento, giovedì a Caracas, per il suo nuovo mandato presidenziale, e quindi il giuramento sarà rinviato. Chavez, 58 anni, è stato infatti sottoposto a dicembre al quarto intervento chirurgico contro il cancro. Il presidente non è più apparso in pubblico da quel giorno. L'operazione è stata eseguita in una clinica dell'Avana, dove il leader venezuelano si trova tuttora. - Hugo Chavez non sarà presente all'insediamento, giovedì a Caracas, per il suo nuovo mandato presidenziale, e quindi il giuramento sarà rinviato. Chavez, 58 anni, è stato infatti sottoposto a dicembre al quarto intervento chirurgico contro il cancro. Il presidente non è più apparso in pubblico da quel giorno. L'operazione è stata eseguita in una clinica dell'Avana, dove il leader venezuelano si trova tuttora.

L'annuncio del rinvio è stato dato dal presidente del parlamento, Diosdado Cabello, al termine di una nuova giornata di tensione in Venezuela, proprio a causa dell'incertezza sulla salute del leader. "Il comandante presidente - ha detto Cabello - ha chiesto di rendere noto che su raccomandazione dell'équipe medica il suo recupero post-operatorio potrà prolungarsi al di là del 10 gennaio, ragione per la quale non potrà prendere parte alla cerimonia" per l'insediamento.



Cabello ha poi spiegato che "a causa di un'inconfutabile ragione", e cioè le sue condizioni di salute, Chavez ha fatto appello "all'articolo 231 della Costituzione" chiedendo di poter giurare "in una data successiva" davanti alla Corte suprema di giustizia. La richiesta - ha precisato - sarà ora sottoposta ai parlamentari, i quali dovranno pronunciarsi sull'approvazione o meno del rinvio della cerimonia.



La questione dell'eventuale assenza di Chavez alla cerimonia è al centro ormai da tempo di uno scontro tra i "chavisti" e l'opposizione. A chiedere chiarezza sulle "reali" condizioni di salute del presidente sono stati sia l'opposizione sia la Chiesa di Caracas. Qualche ora prima dell'annuncio di Cabello, il leader dell'oppositrice "Mesa de unidad democratica", Enrique Capriles, aveva chiesto sia alla Corte suprema di giustizia sia all'Organizzazione degli stati americani un pronunciamento sul tema della prevedibile assenza di Chavez giovedì a Caracas.



"Quando mancano solo 48 ore dall'insediamento - aveva detto - l'esecutivo non è ancora in grado di dire ai venezuelani se il presidente sarà oppure no presente. Qui non c'è una monarchia e non siamo a Cuba", aveva aggiunto, precisando che "in Venezuela il governo viene eletto, e il vicepresidente Nicolas Maduro non è stato scelto". Un riferimento al numero due venezuelano, designato come "successore" un mese fa da Chavez.



L'opposizione aveva anche inviato una lettera all'Organizzazione degli stati americani (Osa), ammonendo sulla possibilità che il governo "violi la Costituzione". Il monito è simile a quello lanciato dalla Conferenza episcopale di Caracas. Sulle condizioni di salute di Chavez si è pronunciato anche il Dipartimento di Stato Usa, manifestando la propria "preoccupazione" e facendogli gli auguri di pronta guarigione. Washington sta seguendo "da vicino le discussioni in corso tra i venezuelani", ha sottolineato la portavoce, Victoria Nuland.