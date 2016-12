Carceri,Colle:mortificante conferma

17:16 - "La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo rappresenta un nuovo grave richiamo" per l'Italia ed è "una mortificante conferma della incapacità del nostro Stato di garantire i diritti elementari dei reclusi in attesa di giudizio e in esecuzione di pena". Così Giorgio Napolitano commenta la condanna dell'Italia per il trattamento inumano e degradante di 7 carcerati.