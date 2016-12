foto Ansa

- L'Italia ha tempo un anno per rimediare alla situazione carceraria e non incorrere in nuove sanzioni. E' quanto stabilisce la sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo per il trattamento inumano e degradante di sette persone detenute nelle strutture di Busto Arsizio e di Piacenza. La sentenza prevede inoltre che lo Stato italiano debba risarcire i carcerati che abbiano "sofferto" a causa del sovraffollamento.