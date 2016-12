foto Ap/Lapresse

14:00

- Il ministro degli Esteri indiano, Salman Khurshid, ha ringraziato pubblicamente i due marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, per essere rientrati in India dopo la licenza natalizia. "Ringrazio i due militari e il governo italiano per avere rispettato i patti", ha detto.