foto Ap/Lapresse Correlati Strage in Oklahoma 18:30 - I corpi di quattro donne, uccise da colpi d'arma da fuoco, sono stati trovati in un appartamento di Tulsa, in Oklahoma. Un bambino di quattro anni è stato trovato nello stesso appartamento, fortunatamente illeso. La polizia e i soccorsi sono arrivati sul posto dopo la telefonata di una persona che ha trovato i corpi senza vita. "Chiediamo a chiunque abbia informazioni di farsi avanti", ha detto un ufficiale di polizia.

La polizia ritiene che qualcuno abbia avuto contatti con almeno una delle vittime nell'ora precedente l'omicidio e sta setacciando la zona in cerca di testimoni. Gli investigatori pensano inoltre che il bambino, spaventato e in lacrime, fosse all'interno dell'appartamento al momento del crimine.



Due delle vittime avevano 23 anni ed erano gemelle. Le altre donne uccise avevano invece 33 anni e 55 anni. Non è però ancora chiaro quale legame ci sia tra il bambino superstite, già consegnato ai servizi sociali, e le donne assassinate.



Si sospetta che l'assassino (o gli assassini) conoscesse almeno una delle donne, visto che nell'appartamento non vi sono segni di effrazione. Si tenderebbe quindi ad escludere il movente della rapina: la pista ritenuta più probabile è quella di una lite o di una vendetta.



L'efferato episodio si è verificato in un complesso residenziale situato nella parte sud di Tulsa, in una zona di case popolari abitate soprattutto da famiglie americane disagiate che ricevono i sussidi statali e federali.