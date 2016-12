foto Ansa Correlati I Missoni: "Non ci arrendiamo"

La rotta maledetta 17:37 - Ancora nessuna novità nelle ricerche di Vittorio Missoni e degli altri 3 italiani scomparsi in Venezuela. Le ricerche dell'aereo disperso andranno avanti ancora per giorni in un'ampia zona, assicura l'ambasciatore a Caracas, ma le speranze sembrano ormai poche. Alle ricerche partecipa anche il fratello più giovane, Luca Missoni. Secondo la cognata di Vittorio c'era un problema su quel vecchio mezzo con l'elica sinistra che non girava. - Ancora nessuna novità nelle ricerche di Vittorio Missoni e degli altri 3 italiani scomparsi in Venezuela. Le ricerche dell'aereo disperso andranno avanti ancora per giorni in un'ampia zona, assicura l'ambasciatore a Caracas, ma le speranze sembrano ormai poche. Alle ricerche partecipa anche il fratello più giovane, Luca Missoni. Secondo la cognata di Vittorio c'era un problema su quel vecchio mezzo con l'elica sinistra che non girava.

Sullo stesso bimotore lei e il marito Giuseppe Scalvenzi non sono saliti per caso e non perché non c'era più posto. "Preferivo stare quattro ore al sole", dice Rosa Apostoli al Corriere della Sera. Oggi altra giornata di ricerche in mare. C'è anche il fratello di Vittorio, pilota amatoriale, a sorvolare la zona con un aereo tecnologicamente avanzato, un bimotore quattro posti dotato di congegni che rilevano calore e che possono essere usati anche di notte.



Nelle ricerche per trovare l'aereo con quattro italiani a bordo si continuano a fare controlli anche lungo la costa venezuelana nel caso in cui arrivino rottami, ha detto l'ambasciatore Paolo Serpi incontrando la stampa a Caracas. Il diplomatico ha aggiunto che le autorità locali continueranno le ricerche come prevedono i protocolli internazionali per otto giorni, ma che prevedibilmente, se necessario, andranno avanti ancora qualche giorno.



Intanto la sorella di Vittorio Missoni, Angela, ha formalizzato nel pomeriggio di ieri in procura a Roma la denuncia di scomparsa del fratello. Tutta la famiglia spera ancora si sia trattato di un sequestro e non di un incidente aereo. Ma con il passare delle ore le speranze si fanno sempre più flebili.



Anche esperti italiani parteciperanno alle ricerche

Le ricerche di Vittorio Missoni, della compagna e della coppia di amici saranno seguite anche da un gruppo di esperti della Protezione civile italiana che partiranno mercoledì per il Paese sudamericano. Il team fornirà assistenza e consulenza alle strutture venezuelane impegnate nelle ricerche dei quattro italiani dispersi. Lo si apprende da fonti della Farnesina.