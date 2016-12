foto Afp

07:46

- Un individuo che indossava una uniforme dell'esercito afghano ha sparato a un soldato Isaf, uccidendolo. Lo ha reso noto la stessa Isaf a Kabul. In un breve comunicato si precisa solo che "sull'incidente è in corso un'inchiesta". Si tratta del primo caso nel 2013 di quelli conosciuti come "Green on Blue", ossia di persone in uniforme delle forze di sicurezza afghane che uccidono membri dell'Isaf, spesso addestratori.