07:03

- Il Giappone ha presentato una protesta formale contro la Cina in risposta al blitz alle isole Senkaku/Diaoyu fatto ieri dalle quattro motovedette di Pechino che, per la prima volta, hanno navigato per oltre mezza giornata nelle acque territoriali intorno alle isole contese. Il vice ministro degli Esteri, Akitaka Saiki, ha convocato al ministero l'ambasciatore cinese a Tokyo, Cheng Yonghua.