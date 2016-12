foto Ansa

- Il presidente Hugo Chavez, da tempo in lotta contro il cancro, si trova in una "situazione stazionaria". Lo ha riferito il governo venezuelano, precisando che il leader bolivariano sta "assimilando le cure" alle quali è sottoposto nella clinica all'Avana dove è stato operato. Lo scorso 11 dicembre Chavez, 58 anni, ha affrontato la sua quarta operazione contro un tumore, che però non è stato ancora debellato.