- La polizia nell'Irlanda del nord è impegnata per la quinta notte consecutiva a Belfast in scontri con gli unionisti che protestano per la decisione del comune di far sventolare la bandiera britannica sul tetto dell'edificio solo in alcuni giorni dell'anno. Nella parte orientale della città, dove cattolici e protestanti vivono fianco a fianco, circa 200 persone hanno lanciato bombe molotov e petardi contro la polizia che ha risposto con gli idranti.