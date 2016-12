foto Ap/Lapresse

06:47

- Sono 461 i potenziali nuovi pianeti, la maggior parte dei quali della stessa dimensione della Terra. E' quanto ha scoperto il telescopio spaziale della Nasa Kepler in 22 mesi di osservazione. Fra i potenziali pianeti rinvenuti anche uno che è una volta e mezzo la Terra che ruota in modo analogo intorno al suo sole ma in 242 giorni.