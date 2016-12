foto Afp

23:14

- Il default degli Stati Uniti sarebbe una "calamità economica globale''. Lo afferma il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney, intervenendo sull'aumento del tetto del debito e sulla possibilità che i repubblicani, nel confronto, cerchino di usare il no all'aumento del tetto del debito come leva per ottenere dal presidente americano Barack Obama concessioni sui tagli alla spesa.