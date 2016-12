- Un uomo saudita di 90anni ha sposato una ragazzina di 15 dopo aver pagato una dote di 17.500 dollari. La giovane, però, si è chiusa nella sua stanza per due giorni di fila senza far entrare il marito e, poi, è tornata dai genitori.

Teatro della vicenda, la città di Al-Hayat. L’anziano, però, non ha accettato il rifiuto della ragazzina e ha protestato contro i suoi suoceri. L’uomo, infatti, ha minacciato di portarli in tribunale se non restituiranno la figlia o, almeno, la dote.

Secondo l’uomo, il matrimonio “è stato celebrato nel rispetto delle leggi”. Il caso è rimbalzato su Twitter dopo la segnalazione di una Ong saudita che si batte contro i matrimoni combinati.