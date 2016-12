Los Roques, una superstite a Tgcom24: "Abbiamo vissuto momenti terribili"

14:54

- "Stiamo vivendo momenti terribili, ma non perdiamo la speranza di riabbracciare i nostri amici": a Tgcom24 parla Rosa Apostoli. La donna era in vacanza a Los Roques insieme col marito e, per puro caso, non è salita sul bimotore di cui da venerdì si sono perse le tracce. "Avevamo l'aereo per il rientro in Italia quattro ore dopo Vittorio Missoni e gli altri e abbiamo preferito restare sull'isola ancora per un po'" ha commentato.