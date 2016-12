foto Ansa

11:23

- Il processo nei confronti del gruppo di imputati per la morte in uno stupro collettivo di una ragazza indiana di 23 anni dovrà svolgersi a porte chiuse a New Delhi. La decisione è stata presa per la delicatezza della vicenda e per evitare le scene di caos verificatesi oggi in una prima udienza preliminare: la polizia non è riuscita a presentare, in un clima caotico, gli imputati in un aula colma all'inverosimile di giornalisti e pubblico.