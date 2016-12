Il rifugio di Carlo e Camilla passa a William

Qui, durante gli anni del matrimonio con Diana, il principe Carlo trascorreva interi pomeriggi d’inverno con la storica amante. Una cosa nota a tutti, William compreso. Durante l’infanzia il duca era solito venire nel palazzo con la famiglia, durante le vacanze estive. Anmer Hall, situato in un borgo pittoresco, gode di una posizione ottimale per chi vuole godere di un po’ di privacy, necessaria nei prossimi mesi soprattutto per Kate.

Attualmente la coppia vive in una casa in affitto ad Anglesey, una casa con una sola camera da letto. “Troppo piccola per una famiglia che si allarga” hanno commentato gli amici della coppia.

Che, nel frattempo, sta ristrutturando l’appartamento a Nottingham Cottage, nel parco di Kensington Palace, con cinque camere da letto e tre sale ricevimento. Intanto fervono i preparativi per la nascita del futuro erede al trono.

Sulle spine il futuro nonno Carlo. Il quale ha ammesso che il bebè lo rende ancora più consapevole delle responsabilità verso le generazioni future nella difesa dell'ambiente.

''Non voglio che un giorno mio nipote venga da me dicendo 'Perche' non hai fatto qualcosa?'''. “Ora che avremo un nipotino, diventa ancora più ovvio voler tentare di lasciargli qualcosa che non sia un calice avvelenato'' ha detto Carlo in un’intervista.

Un impegno, quello del principe, non solo sul fronte ambientalista. La guerra che sta combattendo è soprattutto sul fronte politico contro chi vuole modificare l’Act of Setttlement del 1701.

La legge impedisce ai membri della famiglia reale di sposare cattolici e stabilisce che i maschi, indipendentemente dall'età, vengono prima della femmine nella successione al trono. Per molti parlamentari si tratta di un provvedimento superato dai tempi che andrebbe cambiato al più presto.