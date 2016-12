- Sono diverse le ipotesi per spiegare la scomparsa del piccolo bimotore in Venezuela, a bordo del quale c'erano 4 italiani, tra cui Vittorio Missoni, e i due piloti. Secondo il comandante della Guardia costiera, sull'aereo viaggiavano, cosa non nota, anche il figlio di un noto designer di gioielli, proprietario di una catena di alberghi. Mentre un pilota, decollato pochi minuti dopo, racconta di aver visto il velivolo colpito da un fulmine.

"Il pilota è un uomo con molta esperienza, informato della pista e della zona", racconta in un'intervista il capitano Raul Rivas. "Secondo le nostre informazioni, anche il figlio di un designer di gioielli stava viaggiando", spiega il comandante che ricorda come "al momento in cui il velivolo è scomparso, le condizioni meteo erano favorevoli". Questo dettaglio, però, stride con quanto raccontato da un altro testimone. Chi era veramente l'altro passeggero a bordo? Cosa c'entra con la scomparsa dell'aereo? Forse la presenza di una persona benestante potrebbe dare credito a un dirottamento, ipotesi tutta ancora da verificare che da tempo circola sui media e che indica nei narcos i responsabili degli incidenti aerei sulla rotta "maledetta".



Testimone: "Aereo inghiottito da un nube"

Secondo invece quanto raccontato a La Stampa da un pilota decollato pochi minuti dopo il bimotore, l'aereo sarebbe stato colpito da un fulmine. "Li ho visti sparire davanti a me, inghiottiti da un cumulo di nubi. Deve essere stato un fulmine", è la testimonianza di Enrique Rada. L'uomo difende i colleghi che guidavano il bimotore. "Erano piloti d'esperienza, è stata solo una fatalità. Pensavano di poter entrare nel cumulo di nubi senza problemi ma lì deve essere successo all'improvviso qualcosa di davvero tragico".

La sorella di Missoni: "Noi non ci arrendiamo"

"Al momento non abbiamo ulteriori notizie sugli sforzi" per le ricerche dell'aereo scomparso in Venezuela, ma possiamo dire che "siamo fiduciosi che queste continueranno con lo stesso ritmo". Lo ha detto Angela Missoni, sorella di Vittorio, ribadendo di avere "speranza e fiducia nel grande lavoro delle autorità". "Non ci arrenderemo".