09:45

- La polizia in Australia continua le ricerche fra i resti di case, negozi e veicoli inceneriti dagli incendi degli ultimi giorni che hanno devastato l'isola di Tasmania, a sud del continente australiano, per confermare se alcune delle circa 100 persone che risultano disperse, non avendo preso contatto con le famiglie o con le autorità, siano morte fra le fiamme. Sono state ispezionate circa 250 abitazioni nelle zone più colpite, senza trovare vittime.