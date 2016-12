foto Afp

06:52

- Il presidente di Google, Eric Schmidt, e l'ex governatore del Nuovo Messico, Bill Richardson, daranno il via oggi alla "missione umanitaria" in Corea del Nord per il rilascio di Pae Jun-Ho, cittadino americano di origine coreana detenuto da due mesi a Pyongyang con l'accusa di spionaggio. La visita è stata contestata dall'amministrazione Obama per la singolare tempistica, cade infatti dopo il lancio del razzo/missile effettuato a dicembre da Pyongyang.