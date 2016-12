foto Ansa

06:24

- Cinque uomini accusati del brutale stupro della studentessa di 23 anni a New Delhi compariranno oggi per la prima volta davanti a un tribunale nel sud della capitale indiana. Lo riferiscono i media indiani. La polizia ha presentato la scorsa settimana delle prove schiaccianti contro di loro tra cui il test del dna trovato sugli abiti della ragazza. Se saranno riconosciuti colpevoli rischiano la pena di morte per impiccagione.