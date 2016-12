foto Getty 08:19 - La soluzione politica proposta da Assad per porre fine a la guerra civile in Siria è "sconnessa dalla realtà". Così il Dipartimento di Stato americano commenta le parole del leader di Damasco. "Il discorso di oggi - continua la portavoce Victoria Nuland - è l'ennesimo tentativo del regime di rimanere attaccato al potere e non fa niente per fare avanzare il cammino del popolo siriano verso una transizione politica". - La soluzione politica proposta da Assad per porre fine a la guerra civile in Siria è "sconnessa dalla realtà". Così il Dipartimento di Stato americano commenta le parole del leader di Damasco. "Il discorso di oggi - continua la portavoce Victoria Nuland - è l'ennesimo tentativo del regime di rimanere attaccato al potere e non fa niente per fare avanzare il cammino del popolo siriano verso una transizione politica".

''Continueremo a combattere'', aveva esordito Bashar al Assad in pubblico, cosa che non accadeva dallo scorso giugno. Perr ribadire che il suo regime non ha alcuna intenzione di dialogare con i ribelli siriani, definiti 'terroristi', ''fantocci creati dall'Occidente'', Assad non ha usato mezze parole, facendo appello alla mobilitazione generale per difendere il Paese, dove ''non c'è più sicurezza'' ed è ''in stato di guerra''.



Un discorso, trasmesso in diretta tv, che ha scatenato appunto le dure reazioni della comunita' internazionale, con Ue, Gb e Italia che hanno invitato senza mezzi termini il presidente siriano a dimettersi. Critica anche l'opposizione, che non e' disponibile a sedersi al tavolo delle trattative senza che Assad e i suoi fedelissimi abbiano prima lasciato il potere.



Assad ha suonato la carica ai suoi in una ben orchestrata scenografia allestita dalla propaganda del regime: il presidente, in giacca e cravatta, è stato accolto da una ovazione al suo ingresso nel centro per la Cultura e le Arti di Damasco, mentre sul palco i riflettori illuminavano una gigantografia della bandiera siriana composta da centinaia di volti, forse gli ''eroici soldati'' caduti per ''difendere la Nazione'', ringraziati da Assad per il loro sacrificio.