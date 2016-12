foto Ansa 20:55 - I media francesi lo hanno già eletto come nuovo Albert Einstein. Di sicuro questo 15enne ha doti particolari visto che è già riuscito a far pubblicare un suo studio sulle galassie sulla bibbia dei ricercatori: Nature. Neil Ibata, questo il suo nome, frequenta ancora il Liceo Internazionale di Strasburgo e quando è libero trova il tempo di fare uno stage presso l'osservatorio della città francese dove lavora il papà. - I media francesi lo hanno già eletto come nuovo Albert Einstein. Di sicuro questo 15enne ha doti particolari visto che è già riuscito a far pubblicare un suo studio sulle galassie sulla bibbia dei ricercatori: Nature. Neil Ibata, questo il suo nome, frequenta ancora il Liceo Internazionale di Strasburgo e quando è libero trova il tempo di fare uno stage presso l'osservatorio della città francese dove lavora il papà.

Lo studio, il cui primo firmatario è proprio il genitore di Neil, Rodrigo, ha scoperto che intorno alla galassia Andromeda ruotano molte piccole galassie nane, che formano un disco perfetto.



Il contributo di Neil, afferma il padre in un'intervista al quotidiano locale "L'Alsace", è stato determinante: "Alla fine dell'estate ho voluto insegnargli a programmare - spiega Ibata "senior" - e gli ho chiesto di mettere a punto una modellizzazione dei movimenti di queste galassie nane. In un week end Neil ha scoperto che formavano un disco che gira".



L'importanza della scoperta è confermata da un articolo di accompagnamento sempre su Nature: "Questi risultati - scrive Brent Tully dell'università delle Hawaii - mettono in affascinante imbarazzo tutte le teorie sulla formazione delle galassie".