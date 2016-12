foto Ansa

15:58

- Nora Andrada, la moglie di Juan Ferrer, copilota dell'aereo scomparso venerdì con a bordo Vittorio Missoni e altri tre italiani, si trova in una sala d'aspetto dell'aeroporto di Maiquetia, a Caracas, insieme a un gruppo di 5-6 familiari, in attesa di parlare con le autorità che seguono la vicenda. "E' esasperante non avere notizie" di quanto è successo, ha detto la donna. Ferrer, 45 anni, copilotava l'aereo insieme a German Marchant, 72 anni.