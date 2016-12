foto Ap/Lapresse

11:21

- "Non possiamo aspettare che altri trovino una soluzione per la Siria. Il Paese è di tutti e tutti devono proteggerlo". Sono le parole del presidente Bashar al Assad in un discorso trasmesso in diretta tv. Si tratta della sua prima apparizione pubblica da novembre. "In Siria - ha commentato il leader - la sicurezza è scomparsa dalle strade e ovunque si respira tristezza".