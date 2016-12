foto Ap/Lapresse Correlati India, online elenco stupratori

08:45 - Per contrastare l'ondata di violenze sessuali che ha colpito tutta l'India, il governo di Pondicherry, nel sud del Paese, ha deciso di introdurre, fra varie misure, anche l'uso obbligatorio per le studentesse di un soprabito. Contraria la "All India Democratic Women's Association", secondo cui "è scioccante notare come il governo non si renda conto che l'abbigliamento non ha nulla a che vedere con i reati commessi".

Tra l'altro a A Pondicherry la temperatura media è superiore ai 30 gradi per la maggior parte dell'anno e indossare abbigliamenti pesanti non deve essere gradevole per le studentesse. "Siamo impegnati al massimo a proteggere la sicurezza delle nostre ragazze - si è giustificato il ministro dell'Istruzione, T. Thiagarajan - e per questo abbiamo deciso che esse dovranno portare un soprabito e muoversi in autobus di loro esclusivo uso. Inoltre nelle scuole sarà proibito utilizzare i telefoni cellulari".