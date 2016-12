Colorado, si barrica in casa e uccide 3 ostaggi

foto Ansa Correlati Tutto sulla strage di Denver

Nuova strage della follia ad Aurora 20:21 - Una quarantina tra poliziotti e membri delle forze speciali hanno fatto irruzione in un'abitazione ad Aurora, in Colorado, dove un uomo, armato di due fucili, si era barricato con tre ostaggi. Quattro le vittime della strage, tra cui anche il killer. Evacuate le abitazioni vicine. - Una quarantina tra poliziotti e membri delle forze speciali hanno fatto irruzione in un'abitazione ad Aurora, in Colorado, dove un uomo, armato di due fucili, si era barricato con tre ostaggi. Quattro le vittime della strage, tra cui anche il killer. Evacuate le abitazioni vicine.

Le forze dell'ordine erano intervenute in seguito a una chiamata dopo che erano stati uditi colpi d'arma da fuoco. Le vittime sarebbero state uccise prima dell'arrivo della polizia mentre il killer è stato ucciso dopo uno scontro a fuoco con gli agenti. Una quinta persona è rimasta illesa.



Altra strage dopo quella alla prima di Batman

La strage è avvenuta nella stessa cittadina dove nell'estate 2012 un folle assaltò con armi da fuoco la gente in fila per assistere alla prima del film Batman, uccidendo 12 persone e ferendone 58.