foto LaPresse

15:44

- E' atterrato poco fa in Russia, a Sochi sul Mar Nero, l'attore francese Gerard Depardieu: lo riferisce l'agenzia Interfax citando una fonte dell'aeroporto della località balneare, dove il presidente russo Vladimir Putin si trova in questi giorni per un soggiorno di lavoro e riposo. Ignoto lo scopo della visita. Tuttavia, l'Interfax ricorda che Depardieu potrebbe ricevere stasera il passaporto russo.