foto Ap/Lapresse

11:10

- Un sisma di magnitudo 7,7 è stato registratO nell'Oceano Pacifico, al largo delle coste dell'Alaska. Lo riferisce il centro americano di geofisica (Usgs). L'epicentro del sisma è stato individuato a 102km a ovest della città di Craig, ha precisato l'Istituto. Al momento non si segnalano vittime o danni. Il centro di allarme tsunami per il Pacifico ha lanciato un avviso solo per quella parte della costa dell'Alaska più vicina all'epicentro.