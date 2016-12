foto Ap/Lapresse

- Juan Carlos di Borbone, re di Spagna, compie 75 anni, si dice in forma e non intende abdicare. Rassicura i suoi sudditi e tacita coloro che lo volevano intento a meditare su un eventuale passaggio di consegne al principe Felipe: "Mi sento bene fisicamente e di spirito. Sono grato agli spagnoli per il consenso che mi manifestano e mi sento l'energia e l'entusiasmo per continuare".