foto Ap/Lapresse

06:47

- Hugo Chavez rimane "il presidente" del Venezuela e non "ci sono elementi per dichiarare la sua assenza assoluta" nel caso in cui il 10 gennaio non si presenti all'insediamento per un prossimo mandato di sei anni alla guida delPaese. Lo ha detto il numero due venezuelano, Nicolas Maduro, precisando quanto prevede la Costituzione al riguardo. Lo scorso 11 dicembre Chavez è stato sottoposto ad un nuovo intervento contro il cancro a Cuba.