06:52

- Un trentunenne abruzzese originario di Villa Sant'Angelo (L'Aquila) è stato assassinato in Venezuela, a Caracas. L'uomo, Carlo Coletti, è stato ucciso da alcuni malviventi che si sono introdotti nella sua abitazione, probabilmente per compiere un furto, e trovandolo inaspettatamente in casa, gli hanno sparato. Coletti era rimasto solo mentre la famiglia si era trasferita qualche giorno al mare.