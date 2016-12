foto Ap/Lapresse Correlati Anglicani, sì alle donne vescovo 17:38 - La chiesa di Inghilterra e Galles ha deciso di rimuovere la moratoria che impediva l'ordinazione di vescovi tra i componenti del clero dichiaratamente omosessuali. Alla guida del clero anglicano ci potranno dunque essere porporati gay, a condizione però che questi facciano esplicitamente la scelta del celibato. La notizia è stata riferita dalla Bbc. - La chiesa di Inghilterra e Galles ha deciso di rimuovere la moratoria che impediva l'ordinazione di vescovi tra i componenti del clero dichiaratamente omosessuali. Alla guida del clero anglicano ci potranno dunque essere porporati gay, a condizione però che questi facciano esplicitamente la scelta del celibato. La notizia è stata riferita dalla Bbc.

Nello specifico, l'annuncio della Church's House of Bishops permetterà di diventare vescovo anche a quei componenti del clero già in unioni civili, ma con la promessa di mantenere il celibato. In una precedente decisione, la Chiesa anglicana aveva permesso a persone unite civilmente di far parte del clero e anche in quel caso era richiesta la promessa di celibato e il pentimento per attività omosessuali precedenti. Le stesse condizioni sono adesso estese nei casi di ordinazione di vescovi.



I conservatori evangelici anglicani hanno già reso noto che si opporranno con forza. Non è tuttavia scontato che la decisione per diventare effettiva debba passare per l'approvazione del Sinodo.



La questione è da tempo al centro di un acceso dibattito in seno alla Chiesa, almeno dal 2003 quando un prelato omosessuale fu ordinato vescovo di Reading, ma poi costretto a dimettersi per le proteste dei tradizionalisti.