Tutto sul caso dei due marò italiani 16:53 - I marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone sono arrivati nell'albergo di Fort Kochi, in India, dove risiedono in stato di libertà vigilata dietro cauzione. Il personale dell'hotel li ha accolti con collane di fiori che rappresentano il tradizionale benvenuto indiano. I due militari, in uniforme, hanno poi salutato lo staff locale. - I marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone sono arrivati nell'albergo di Fort Kochi, in India, dove risiedono in stato di libertà vigilata dietro cauzione. Il personale dell'hotel li ha accolti con collane di fiori che rappresentano il tradizionale benvenuto indiano. I due militari, in uniforme, hanno poi salutato lo staff locale.

"La licenza natalizia è volata via in un soffio"

Lo speciale permesso natalizio "è volato via in un soffio", hanno detto i due militari, appena rientrati nell'hotel di Kochi, dopo le due settimane trascorse con le famiglie in Italia. Circondati dal team del ministero della Difesa e dal console generale di Mumbai, Giampaolo Cutillo, hanno brevemente condiviso le loro impressioni sul rientro in Kerala. Con indosso l'uniforme di ordinanza, sono apparsi distesi e sereni, anche se un po' affaticati dopo la lunga giornata in cui sono stati continuamente inseguiti dalla stampa locale fin dal primo istante dello sbarco all'aeroporto di Kochi.



Nel piccolo scalo sono stati dislocati diversi poliziotti e forze di sicurezza che hanno dovuto farsi largo a forza tra la ressa dei fotografi e cineoperatori per scortare i due militari all'auto privata che li aspettava fuori. I media locali, che hanno dato grande risalto alla notizia del ritorno, erano presenti in gran numero anche davanti al commissariato di Kochi e al tribunale di Kollam.



Restituiti i passaporti

I due militari hanno restituito i passaporti al tribunale di Kollam, dove si svolge il processo a loro carico, come stabilito allo scadere del loro permesso natalizio. E, completate le formalità burocratiche, i giudici hanno restituito alle autorità italiane la cauzione di 60 milioni di rupie (pari a 826mila euro) versata per la libertà provvisoria.



I due militari, accompagnati dal console generale di Mumbai Giampaolo Cutillo e dal loro legale indiano, sono quindi ripartiti alla volta di Kochi, a circa tre ore di auto, dove risiederanno nello stesso hotel da cui erano partiti il 22 dicembre.



In mattinata Massimiliano Latorre e Salvatore Girone si sono recati al commissario della polizia di Kochi per comunicare il loro rientro in India. Dal primo gennaio il commissario Ajith Kumar, che aveva guidato la commissione investigativa e che ha incriminato i marò per omicidio, è stato promosso a un nuovo incarico a Trivandrum, capoluogo del Kerala. Il suo posto è stato preso da K.G. James che sarà responsabile dei movimenti degli imputati che si trovano in libertà dietro cauzione. Il neo commissario ha detto di essere soddisfatto con il rispetto delle condizioni poste per la licenza natalizia e che "come in precedenza i marò saranno sottoposti all'obbligo di firma di presenza quotidiana" e che "non possono lasciare la giurisdizione del commissariato".