Sydney, potrà usare lo sperma del marito Giudice autorizza il prelievo dal cadavere

foto Afp 09:39 - Una vedova australiana ha ottenuto il permesso per far prelevare sperma dal marito un giorno dopo il suo suicidio, grazie a un'udienza di un tribunale di Perth. La donna, conosciuta solo come Signora C, e il marito, dopo due anni di tentativi, avevano iniziato un trattamento di fecondazione in vitro per avere un bambino. La vedova aveva chiesto all'ospedale, dove il corpo del marito era stato portato, di prelevare lo sperma e di conservarlo, ma la richiesta era stata rifiutata. - Una vedova australiana ha ottenuto il permesso per far prelevare sperma dal marito un giorno dopo il suo suicidio, grazie a un'udienza di un tribunale di Perth. La donna, conosciuta solo come Signora C, e il marito, dopo due anni di tentativi, avevano iniziato un trattamento di fecondazione in vitro per avere un bambino. La vedova aveva chiesto all'ospedale, dove il corpo del marito era stato portato, di prelevare lo sperma e di conservarlo, ma la richiesta era stata rifiutata.

Il giudice, James Edelman, del tribunale locale di Perth ha subito accolto l'istanza e ha stabilito che la "Legge sui tessuti umani e sui trapianti" permette ai dirigenti sanitari di soddisfare tali richieste se avanzate da parenti stretti. Il giudice ha raccomandato che in futuro ci sia una maggiore efficienza in modo da evitare che i familiari debbano sottoporsi a un'udienza in tribunale. L'unica restrizione, ha precisato, si applica quando una persona muore in circostanze sospette, nel cui caso sarà necessaria l'approvazione del coroner, il magistrato che si occupa delle cause e circostanze di morte.